Com prata para o Brasil, natação tem mais uma noite cheia de recordes

Phelipe Rodrigues: prata para o Brasil (foto: Divulgação/Rio2016/Getty Images/Friedemann Vogel)

Os nadadores estão com tudo nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Depois dos 13 recordes mundiais quebrados na quinta-feira (8), nesta sexta (9) outras muitas marcas foram derrubadas somente nas finais, que ocorreram à noite. Para o Brasil não houve recorde, mas Phelipe Rodrigues conquistou a medalha de prata nos 50m livre S10. Maksym Krypak, da Ucrânia, levou o ouro, e seu compatriota Denys Dubrov ganhou o bronze. O também brasileiro André Brasil, recordista mundial, ficou em quarto.

O primeiro recordista da noite foi o ucraniano Hennadii Boiko, que fez uma prova impressionante e pulverizou sua própria mundial nos 100m costas classe S1. Ele fechou a prova em 2min08s01, mais de 15 segundos abaixo do melhor tempo anterior: 2min23s75, registrado também neste ano. Para se ter uma ideia, o segundo colocado nesta sexta foi o italiano Francesco Bettella, com 2min27s06. Nos 100m costas S2, quem anotou a melhor marca da história foi o chinês Liankang Zou, com 1min45s25. Entre as mulheres, na mesma prova, Pin XiuYip, de Singapura, aumentou o ritmo na reta final e fechou a prova em 2min07s09. Ficou pouco mais de 2 segundos abaixo da marca anterior, estabelecida por ela mesma em maio deste ano.

Os recordes não pararam, e na prova dos 50m livre S7 a nova marca foi estabelecida pelo chinês Shiyun Pan: 27s35. Na prova feminina, a americana McKenzie Coan levou o ouro com recorde Paralímpico: 32s42. Ela baixou ainda mais o tempo que havia registrado na prova classificatória, quando nadou em 32s57. As provas dos 50m borboleta S6 também tiveram recordes: no masculino, recorde mundial do chinês Qing Xu, com 29s89; no feminino, recorde Paralímpico para a britânica Elie Robinson, com 35s58. Já a canadense Aurelie Rivard brilhou nos 50m livre S10, com a marca mundial de 27s37. O desfechou dos 100m costas S11 foi o mesmo: dois recordes mundiais. No masculino, o ucraniano Dmytro Zalevskyi nadou a prova em 1min06s66; no feminino, a australiana Mary Fisher fez 1min17s96.