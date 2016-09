Carpegiani: ele ainda não perdeu no Brasileirão de 2016 com o Coritiba (foto: Geraldo Bubniak)

Coritiba e Chapecoense se enfrentam neste domingo (dia 11) às 11 horas, em Chapecó (SC), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times colocam em jogo invencibilidades.

O Coxa ainda não perdeu na competição com o técnico Paulo Cesar Carpegiani. Em cinco jogos pelo Brasileirão até agora, ele somou três vitórias e dois empates. A única derrota no comando da equipe ocorreu pela Copa Sul-Americana, contra o Vitória.

Já a Chapecoense nunca perdeu para o Coritiba em Chapecó. Foram apenas duas partidas no local entre os dois. Em 2014, houve empate em 0 a 0. Em 2015, vitória do time catarinense por 2 a 1.

Para este domingo, o Coritiba repete a escalação da última quarta-feira – vitória por 4 a 0 sobre o Grêmio, no Couto Pereira. Naquela partida, o técnico armou o time no 4-3-3, com Iago, Neto Berola e Leandro no ataque. Os desfalques eram os atacantes Kleber e Kazim e o lateral-direito Dodô. Os três seguem em recuperação e não enfrentam também a Chapecoense.

O time catarinense não terá Josimar, Ananias, Caramelo, Hyoran, Martinuccio, Alan Ruschel, Marcelo e Moisés.

CHAPECOENSE x CORITIBA

Chapecoense: Danilo, Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Biteco, Gil, Cléber Santana e Arthur Maia; Bruno Rangel e Kempes. Técnico: Caio Junior

Coritiba: Wilson; Walisson Maia, Luccas Claro, Juninho e Juan; Alan Santos, João Paulo e Raphael Veiga; Iago, Neto Berola e Leandro. Técnico: Carpegiani

Árbitro: Diego Almeida Real (RS)

Local: Arena Condá, em Chapecó, domingo às 11 horas