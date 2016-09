Santos quer demissão de chefe da arbitragem

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Modesto Roma, indignado com a arbitragem polêmica de Rodrigo Batista Raposo na derrota do Santos para o Internacional, ligou para o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo Del Nero, e pediu a demissão de Sérgio Corrêa, presidente da comissão de arbitragem da entidade.

"Queremos a exclusão deste árbitro e também pedimos a demissão do Sérgio Corrêa. Falei com o presidente Marco Polo Del Nero por telefone hoje. E terça-feira eu vou fazer o pedido novamente, pois terça-feira eu estarei na CBF", afirmou Modesto Roma ao UOL.

O mandatário santista também alega que o Santos não fez o efeito suspensivo para colocar o meia Lucas Lima em campo no clássico contra o Corinthians, domingo (11), às 16h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não fizemos. Discutimos isso com o nosso advogado. Ele entende que não tem como fazer o pedido, pois o erro foi de fato e não de direito", explicou.

Modesto Roma, Dorival Júnior e os jogadores estão revoltados com a arbitragem de Rodrigo Batista Raposo.

O juiz expulsou Lucas Lima ainda no primeiro tempo por retardar o jogo na derrota do Santos para o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre.

O dirigente santista pediu a exclusão de Rodrigo Raposo do quadro de árbitros da CBF e ainda cobrou uma punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça). Em entrevista nesta sexta-feira (9), na Vila Belmiro, Modesto Roma chegou a dizer que o juiz tem um mercadinho em Brasília e perguntou quem era o "padrinho" do árbitro.

"Quem é o amigo desse cidadão? Quem é o padrinho? Ele é de Brasília, né? Quem falou que esse cidadão sabe apitar? Quem deixa uma pessoa dessa debutar profissionalmente na arbitragem? A única coisa que posso pedir ao Rodrigo é a exclusão do quadro de árbitros. Não posso pedir diferente. Só posso pedir exclusão", afirmou Modesto Roma.

A arbitragem contra o Inter também prejudicou o Santos para o clássico contra o Corinthians, domingo, na Vila Belmiro. Além da expulsão de Lucas Lima, o atacante Ricardo Oliveira e o lateral direito Victor Ferraz receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o time contra o arquirrival.