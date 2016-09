DOMINGO - Inter tenta embalar e escapar da parte de baixo da tabela

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quebrar sequência de 14 jogos sem vencer no Brasileirão, o Inter tenta seguir subindo na tabela em visita ao Atlético-PR, neste domingo (11), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O jogo é válido pela 24ª rodada do Nacional. Aliviado pela vitória da equipe gaúcha sobre o Santos (2 a 1) na última quinta (8), o técnico Celso Roth deve mexer pouco no time titular. O zagueiro Paulão, machucado, dá lugar a Eduardo. No meio, o volante Fabinho levou seu terceiro cartão amarelo e deixa o time para a entrada de Rodrigo Dourado, recuperado de lesão. No setor ofensivo, Seijas e Valdívia jogam na armação, com Nico Lopez e Aylon no ataque. O Inter começa a rodada na 15ª posição, com 27 pontos, mesma pontuação do Figueirense, que abre a zona de rebaixamento. Adversário do domingo (11), o Atlético-PR, por sua vez, passa por um momento de queda de rendimento. O time paranaense perdeu quatro e venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Com isso, caiu para a nona colocação, com 33 pontos ganhos, desempenho que distanciou o time do pelotão de cima da tabela. Descontente com os últimos resultados, o técnico Paulo Autuori indicou que deve fazer mudanças no time, especialmente no ataque. Luan e Lucas Fernandes são as principais dúvidas e podem dar lugar a Luciano Cabral e Sidcley. O único garantido no setor é André Lima. Na zaga, o suspenso Paulo André deixa o time para a entrada de Thiago Heleno. ATLÉTICO-PR Weverton; Nicolas, Thiago Heleno, Marcão e Léo (Rafael Galhardo); Otávio, Hernane e Pablo; Lucas Fernandes (Luciano Cabral), Luan (Sidcley) e André Lima. T.: Paulo Autuori INTER Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Anselmo (Eduardo Henrique), Seijas e Valdívia; Aylon e Nico Lopez. T.: Celso Roth Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Horário: 16h Árbitro: Paulo H. Schleich Vollkopf (MS)