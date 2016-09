DOMINGO - Ponte tenta manter bom desempenho em Campinas

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com boa sequência dentro de casa, a Ponte Preta enfrenta o lanterna América-MG no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para tentar se manter na perseguição ao G4. O jogo será disputado neste domingo (11), às 18h30, pela 24ª rodada do Brasileiro. O time de Campinas não perde em casa há mais de dois meses, período em que venceu seis partidas e empatou uma. Mesmo com o bom desempenho em seus domínios, a Ponte tem tido dificuldades em somar três pontos na condição de visitante. Na última quarta (7), perdeu para o Flamengo por 2 a 1, resultado que freou a ascensão do time, hoje em sétimo, com 34 pontos. Ténico da Ponte, Eduardo Baptista indicou que tem apenas uma dúvida para este domingo (11): Roger ou Pottker no ataque. A indecisão se deve à diferença no estilo de jogos dos centroavantes. Enquanto o jovem Pottker é mais rápido, o experiente Roger tem mais presença de área. Na última rodada Roger começou a partida, mas deu lugar a Pottker, que marcou seu oitavo gol na competição. A tendência, porém, é que Roger siga entre os titulares. No América-MG o clima já beira o desespero. Com 13 pontos ganhos em 23 jogos, o time mineiro está cada vez mais distante da fuga da zona do rebaixamento -aberta pelo Figueirense, com 27 pontos. O treinador Enderson Moreira, porém, conta com os reforços do atacante Nilson, do meia Matheusinho e do volante Leandro Guerreiro, que se recuperaram fisicamente e devem começar a partida. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Maycon; Clayson, Rhayner e Roger (Pottker). T.: Eduardo Baptista AMÉRICA-MG João Ricardo; Jonas, Alison, Sueliton e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Pablo e Matheusinho; Osman e Nilson. T.: Enderson Moreira Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Horário: 18h30 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)