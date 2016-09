VÍDEO: O melhor batedor de faltas do mundo joga pela Turquia

Calhanoglu: ele nasceu na Alemanha, mas joga pela seleção da Turquia (foto: Divulgação)

O melhor cobrador de faltas do mundo na atualidade é o meia Hakan Calhanoglu, 22 anos, do Bayer Leverkusen. Pelo menos, é o que mostra o jogo Fifa 16, da Eletronic Arts. Segundo a base de dados do game eletrônico, Calhanoglu tem o maior nível no atributo “free kick accuracy”, com 95.

O jogador fica à frente do italiano Pirlo (93), do austríaco Junuzovic (92), do albanês Meha (92), do venezuelano Arango (91), do argentino Messi (90) e do holandês Depay (90).

Calhanoglu é nascido em Mannheim, na Alemanha, mas optou em defender a seleção da Turquia. Em 2014, o Bayer Leverkusen pagou 14 milhões de euros ao Hamburg para adquirir o meia.

Entre os brasileiros, o melhor cobrador de falta no Fifa 16 é o meia Elton, do Al Fateh, Arábia Saudita, com o nível 86. O segundo lugar entre os brasileiros é dividido entre os meias Hernani (Juventus), Diego (Flamengo), Bruno Cesar (Sporting Lisboa) e Ronny (Hertha Berlim), todos com o nível 85.

O craque Neymar, por exemplo, tem nível 81 em cobranças de falta. O português Cristiano Ronaldo tem nível 78 nesse atributo.