DOMINGO - Equipes duelam de olho na parte de cima da classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários diretos na parte intermediária da tabela, Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (11), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na sequência da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes passaram boa parte da competição às voltas com a zona de rebaixamento, mas reagiram no returno, subindo de produção a cada partida, e agora buscam iniciar uma arrancada na reta final. Em 12º lugar, o Cruzeiro tem apenas dois pontos à frente do Figueirense, que abre o grupo dos ameaçados, mas está invicto há seis jogos -série em que bateu rivais diretos na luta contra a degola como Inter, Figueirense, Santa Cruz e América-MG. Em trajetória parecida, o Botafogo aparece em 10º e conseguiu resultados igualmente importantes nas últimas rodadas, como as vitórias sobre São Paulo, Fluminense e Grêmio. Para o confronto, o destaque no time mineiro é o retorno do atacante Rafael Sobis, que cumpriu suspensão contra o América-MG, na quinta (8). O desfalque pode ser o lateral-esquerdo Edimar, com dores na coxa esquerda. Bryan deve ser o substituto. Já os cariocas têm mais problemas. Além das baixas de Jefferson, Luis Ricardo, Rodrigo Lindoso e Fernandes, todos no departamento médico, a equipe pode ter ainda as ausências dos volantes Airton e Dudu Cearense e do atacante Sassá, que foram poupados do treino desta sexta (9). Dierson, Victor Luis e Canales são as opções. CRUZEIRO Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Bryan; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila. T.: Mano Menezes BOTAFOGO Sidão; Diego, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Airton (Dierson), Bruno Silva, Dudu Cearense (Victor Luis) e Camilo; Neilton e Sassá (Canales). T.: Jair Ventura Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 16h Árbitro: Rafael Traci (PR)