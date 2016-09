DOMINGO - Coritiba quer vitória fora de casa para continuar em ascensão

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Invicto há cinco jogos e embalado pelo ótimo resultado do meio da semana, o Coritiba tenta dar sequência ao bom momento neste domingo (11), em partida contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, o Coritiba atropelou o Grêmio por 4 a 0, no Couto Pereira, e subiu três posições, chegando ao 13º lugar, com 29 pontos -dois a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento. O objetivo agora, segundo o elenco paranaense, é estender a série positiva para se aproximar da parte de cima da classificação. “É um confronto direto com a Chapecoense. Nós tivemos duas vitórias e dois empates, e não conseguimos sair dali [da parte de baixo]. O principal ponto para a gente dar uma alavancada é vencer fora de casa”, disse o atacante Iago. Para a partida, o técnico Paulo César Carpegiani deve escalar a mesma formação utilizada contra os gaúchos na quarta-feira (7). Na Chapecoense, que aparece em 11º e vem de empate com o Santa Cruz, a novidade é a entrada de Matheus Biteco no lugar do volante Josimar, suspenso. CORITIBA Wilson; Walisson Maia, Luccas Claro, Juninho e Juan; Alan Santos, João Paulo, Raphael Veiga e Iago; Neto Berola e Leandro. T.: Paulo César Carpegiani CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Matheus Biteco, Gil, Cléber Santana e Arthur Maia; Bruno Rangel e Kempes. T.: Caio Júnior Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Horário: 11h Árbitro: Diego Almeida Real (RS)