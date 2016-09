DOMINGO - Clássico pernambucano esquenta luta contra o rebaixamento

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários diretos na luta contra o rebaixamento, Sport e Santa Cruz fazem o duelo de pernambucanos, neste domingo (11), na Ilha do Retiro, na sequência da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 16h. O Sport é o 16º colocado, com 27 pontos, e não vence há três jogos. Já o Santa Cruz ocupa o penúltimo lugar, com 20 pontos, e enfrenta um longo jejum de oito jogos sem vitória. Apesar da má situação do clube, o técnico do Sport, Oswaldo de Oliveira, preferiu minimizar o papel do clássico em relação à permanência do time na Série A. ‘Eu já estou no futebol há varios anos e sempre me perguntam sobre o jogo ser de seis pontos ou se é partida de vida ou morte. Não concordo com essas conversas. É uma rodada importante, pois precisamos pontuar. Nós trabalhamos para vencer todos os jogos‘, disse. Pelo lado do Santa Cruz, porém, a partida tem de fato ares de decisão. “Não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória. Temos que encarar como uma decisão, e é uma decisão. Temos que fazer esses pontos para dar uma respirada. É uma final para nós”, disse o técnico Doriva. Para o clássico, o destaque no Sport é a ausência do meia Gabriel Xavier, que cumpre suspensão e deve dar lugar a Rogério. Os demais titulares serão os mesmos que atuaram na derrota para o Corinthians, nesta quinta (8), em São Paulo. No Santa Cruz, a novidade é o provável retorno do volante Derley e do atacante Keno, que cumpriram suspensão no empate com a Chapecoense. A baixa é o artilheiro Grafite, com dores na coxa. Bruno Moraes entra na vaga. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Everton Felipe e Rogério; Ruiz. T.: Oswaldo de Oliveira SANTA CRUZ Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Derley e João Paulo; Pisano, Keno e Bruno Moraes. T.: Doriva Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Horário: 16h Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)