Prêmio da Quina fica acumulado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (9), em Lagarto (SE), as dezenas do concurso 4179 da Quina. Os números sorteados foram: 05 - 11 - 26 - 37 - 58. Não houve acertador na faixa de cinco acertos. Com o prêmio acumulado, o próximo sorteio, que acontece neste sábado (10), deve pagar R$ 4,5 milhões a quem acertar as cinco dezenas. No rateio, a quadra saiu para 99 apostadores, que ganharão R$ 4.963,95 individuais. Outros 7757 pessoas fizeram três acertos e serão premiados com R$ 95,26 cada um. Já a faixa de dois acertos saiu para 183973 apostadores, que poderão retirar R$ 2,20 individuais. LOTOFÁCIL Dez apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1409 da Lotofácil, de acordo com o site da Caixa. O prêmio individual é de R$ 234.987,40. Veja as dezenas: 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 25. LOTOMANIA A Caixa também sorteou nesta sexta os números do concurso 1691 da Lotomania. Confira o resultado: 00 - 03 - 08 - 09 - 11 - 13 - 23 - 29 - 33 - 39 - 44 - 49 - 64 - 65 - 68 - 74 - 78 - 81 - 90 - 93. Não houve acertador na faixa de 20 acertos. Já a faixa de zero acerto irá para um apostador de Lago dos Rodrigues (MA), que receberá R$ 90.552,89.