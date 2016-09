Taxistas protestam contra violência em frente à casa do governador do RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de taxistas protestou em frente à casa do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), na madrugada deste sábado (10). Com buzinaço e rojões, eles pediram mais segurança após a morte de um taxista de 39 anos a facadas na noite de sexta-feira (9). O corpo do homem foi encontrado dentro do carro no Morro da Cruz, zona leste de Porto Alegre. Há uma semana, outro taxista foi encontrado morto dentro do carro em Porto Alegre, no bairro Jardim Ypu, também na zona leste da cidade. Segundo a polícia, o homem levou pelo menos dez tiros. Com o estado em crise financeira, Sartori tem atrasado o pagamento dos salários dos servidores, inclusive de policiais, e enfrentando alta nos índices de criminalidade. O efetivo da Polícia Militar diminuiu e chegou a faltar combustível para os carros da polícia. No dia 28 de agosto, soldados da Força Nacional foram enviados ao Estado, por tempo indeterminado, para ajudar no policiamento de Porto Alegre.