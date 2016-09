Provas do Saresp serão aplicadas em 29 e 30 de novembro em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria do Estado da Educação de São Paulo divulgou nesta semana as datas para a realização das provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). Cerca de 1,1 milhão de estudantes realizarão o exame nos dias 29 e 30 de novembro. O exame é voltado a estudantes matriculados dos 3º, 5º, 7º (por amostragem) e 9º anos do ensino fundamental, e da 3ª série do ensino médio. De acordo com a secretaria, todas as escolas precisam possuir, no mínimo, 18 alunos por ano/série a serem avaliados. As provas serão realizadas nos três períodos (manhã, tarde e noite), no horário de início regular das aulas, e terão duração máxima de três horas e meia. Além do professor aplicador, o exame será acompanhado por representantes de pais de alunos ou responsáveis, sob a coordenação do diretor da unidade escolar, e fiscais externos, cedidos pela Vunesp, fundação responsável pelo exame. Os alunos de escolas municipais, particulares, unidades do Centro Paula Souza e Sesi (Serviço Social da Indústria) também poderão aderir à avaliação. Nesse caso, as instituições deve preencher um termo de adesão no site da Secretaria do Estado de Educação, a partir da próxima semana. Serão avaliados o domínio das competências e habilidades básicas em língua portuguesa e matemática. Na última edição, segundo a secretaria, a rede alcançou o melhor índice da história com a melhora em todos os níveis de ensino. No exame, 94,1% dos alunos do ensino médio ficaram com desempenho ‘básico‘ ou ‘abaixo do básico‘ em matemática. No 9º ano, 84,5% estavam nessas condições e no 5º ano, 50,7%. As provas do Saresp 2015 foram aplicadas em meio à ocupação de colégios e protestos contra a reorganização do sistema da rede estadual paulista, então em curso, mas que o governo Geraldo Alckmin (PSDB) depois recuou. Com isso, o índice de participação no exame foi de 80%, ante 85% no anterior. O índice já havia sido de 90%, em 2009. A taxa de presença foi a menor desde ao menos 2007. As provas do Saresp servem de base para a composição do Idesp (indicador de qualidade do ensino paulista). Os profissionais de escolas que avançarem em relação às metas do Idesp recebem bônus. O Idesp é composto pelas taxas de fluxo (aprovação e abandono) e notas das provas feitas anualmente pelos alunos, o Saresp. Os resultados são usados para bonificação desde 2008 pelo governo de São Paulo. Apesar de o Idesp ter registrado alta no ano passado, os resultados da rede permanecem estáveis em níveis baixos. Os indicadores também servem para comparação com as provas aplicadas em nível nacional, entre elas o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e a Prova Brasil (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar).