City vence United fora de casa, e Guardiola mantém domínio sobre Mourinho

Redação Bem Paraná com informações do Uol

10/09/16 às 10:41 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Em um dos jogos mais esperados da temporada, o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, venceu o Manchester United, do treinador José Mourinho, por 2 a 1, no Old Trafoord, neste sábado (10), em clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Com este resultado, o City assume a liderança isolada da competição com 12 pontos – 100% de aproveitamento em quatro partidas -, enquanto o United estacionou nos nove pontos e pode perder posições.

Na próxima rodada, a equipe de Guardiola recebe o Bournemouth. Já o time de Mourinho visita o Watford. Além de se isolar na liderança, Guardiola ainda manteve o domínio em duelos contra Mourinho. Agora, o técnico do City tem cinco vitórias a mais do que o seu rival no histórico de confrontos entre os dois.

Antes deste duelo, o espanhol já tinha uma grande vantagem sobre o rival português. Até este sábado, foram 16 partidas entre os treinadores, com sete vitórias de Guardiola, três de Mourinho e seis empates. Os visitantes não puderam contar com o atacante argentino Kun Agüero, que cumpre suspensão por ter dado uma cotovelada em Winston Reid, no duelo diante do West Ham, no último domingo (4).

A partida marcou a estreia do goleiro chileno Claudio Bravo no Manchester City. O jogador foi contratado pelo clube a pedido de Guardiola. Titular nos últimos anos na meta do City. Joe Hart foi emprestado ao Torino. Mesmo jogando fora de casa e com desfalque de Kun Agüero, o Manchester City saiu na frente do rival United e dominou a etapa inicial, anulando os principais jogadores da equipe de Old Trafford. Pogba, Rooney e Ibrahimovic pouco produziram no período.

O belga De Bruyne balançou as redes do adversário aos 14 minutos do primeiro tempo. Bravo tocou para Kolarov, que lançou Iheanacho no meio de campo. O atleta deu um leve desvio e deixou De Bruyne livre, cara a cara com De Gea, para abrir o placar.

Aos 34 minutos, foi a vez do atacante nigeriano Iheanacho marcar. Ele aproveitou o rebote de um chute de De Bruyne, que carimbou a trave, e completou, livre na pequena área, para a meta do United.

Os mandantes conseguiram descontar aos 42 minutos com o sueco Zlatan Ibrahimovic. O astro do United aproveitou uma falha do estreante Bravo, que saiu mal do gol e se chocou com o zagueiro Stones, pegou a sobra e fez o primeiro gol do time de Mourinho na partida.

Na sequência, Ibra teve a oportunidade de empatar o duelo ainda no primeiro tempo, mas chutou fraco e a zaga do City conseguiu evitar o gol em cima da linha. Em busca do empate, Mourinho colocou Rashford e Herrera nos lugares de Lingard e Mkhitaryan. As substituições deixaram os mandantes mais ofensivos e o jogo mais agitado.

Contratado por saber jogar com o pé, segundo Guardiola, Bravo quase deu um presente a Rooney. Ao tentar driblar Herrera, o goleiro se complicou, adiantou a bola, mas se recuperou com um carrinho. Com vantagem no placar, o City passou a apostar nos contra-ataques. Guardiola reforçou a marcação no meio de campo ao colocar o volante Fernando. O treinador também promoveu a estreia do atacante Sané, que substituiu Sterling.

Aos 25 minutos, Rashford chegou a balançar as redes dos visitantes, porém o gol foi anulado por impedimento. Ibra, em posição irregular, desviou sutilmente o chute do jovem companheiro. Melhor jogador da partida, De Bruyne respondeu para o Ciy e quase ampliou a vantagem do time de Guardiola, mas parou na trave esquerda de De Gea. No restante da partida, o United continuou pressionando o adversário, que teve espaço para marcar o terceiro, mas não aproveitou a liberdade encontrada na defesa dos mandantes.

Em sua última cartada, Mourinho tirou o lateral esquerdo Shaw para colocar o atacante francês Martial. Guardiola, cauteloso, sacou De Bruyne para a entrada do lateral direito Zabaleta.

