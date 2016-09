Manchester City bate United no reencontro de Guardiola e Mourinho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pep Guardiola levou a melhor na partida que marcou seu reencontro com o velho rival José Mourinho, agora no Campeonato Inglês. O Manchester City venceu o Manchester United por 2 a 1 neste sábado (10) no estádio Old Trafford com gols de Kevin De Bruyne e Kelechi Iheanacho. De voleio, Zlatan Ibrahimovich descontou para os donos da casa. Todos os gols da partida, válida pela quarta rodada do inglês, foram no primeiro tempo. O Manchester United tentou recuperar o prejuízo na segunda etapa e chegou a marcar um gol ao fim do jogo, mas Ibrahimovic estava impedido, e o empate foi anulado. Líder do campeonato, o City soma 12 pontos e está invicto até agora. Já o United tem nove pontos e é o terceiro colocado. Depois de três anos de rivalidade no futebol espanhol com o Real Madrid e o Barcelona, Mourinho voltou a encontrar Guardiola, com quem estabeleceu uma relação de cordialidade, agora que estão juntos na mesma cidade inglesa. Guardiola cumprimentou Mourinho com um aperto de mão e um abraço antes do jogo. O Chelsea joga no domingo (11), e pode alcançar o Manchester City na liderança. O sábado terá, ainda, outras sete partidas do Campeonato Inglês. Atual campeão da liga, o Leicester enfrenta o Liverpool.