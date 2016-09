Aplicativos de celular prometem facilitar a vida do eleitor

ANA LUIZA ALBUQUERQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A menos de um mês das eleições municipais, os eleitores que ainda estão perdidos podem contar com uma ajuda extra: os aplicativos de celular. Até mesmo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou mão do artifício para orientar o eleitor. Criado para disponibilizar informações sobre os candidatos, o aplicativo Candidaturas 2016 já foi baixado mais de 50 mil vezes para Android. Segundo o TSE, o app permite “obter informações dos postulantes aos cargos de prefeitos e vice, além de (...) todos os vereadores”. Entre os dados disponíveis, estão informações pessoais e declarações de bens. Os usuários também podem criar uma lista de favoritos com aqueles em quem pretendem votar. Além do Candidaturas, o órgão desenvolveu o Agenda JE, onde é possível consultar o calendário eleitoral. O download de ambos pode ser feito em aparelhos Android e iPhone. Os aplicativos Consultar Título e Eleições 2016 estão disponíveis somente para Android. O primeiro é dedicado ao eleitor que não sabe o local de votação. O app não somente indica o endereço, mas também informa se a situação do título está regular. Assim como no aplicativo do TSE, no Eleições 2016 o usuário também pode favoritar os candidatos de sua preferência. A diferença é que nele também consegue checar os mais favoritados pelos outros. Por fim, o app Eleito por mim, desenvolvido para IOS e Android, promete ser um Tinder das eleições. Primeiramente, o usuário marca seus interesses e responde uma série de perguntas relativas a temas políticos. Em seguida, o aplicativo indica qual candidato se encaixa melhor com as suas causas. O banco de dados, entretanto, ainda está em fase inicial. Todos os aplicativos podem ser baixados gratuitamente.