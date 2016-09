Cuca vê 5 rivais na luta pelo título

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuca já tem a receita para, enfim, dar ao Palmeiras o título do Campeonato Brasileiro depois de 22 anos: encarar cada um dos últimos 15 jogos como decisões, sem traçar objetivos a longo prazo. Nesta sexta-feira, o treinador chegou a falar em "administrar" a vantagem obtida na liderança. Hoje, o time alviverde soma 46 pontos, três a mais que o Flamengo - o Atlético-MG ocupa a terceira posição, com 42. "Não fazemos metas. O campeonato, quando entra no turno final, não tem mais jogo que não seja decisivo. É poder pontuar o máximo a cada partida. Se não puder vencer, empatar. Pode vir a ter um jogo que perca, é importante saber administrar. Temos de tratar cada jogo como decisão", disse Cuca. O comandante do Palmeiras ainda listou quais clubes são adversários diretos na luta pelo título. Segundo ele, seis times têm chances de levantar a taça: além do Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, Santos e Grêmio. "Lógico que quem perdeu, no caso o Grêmio e o Santos, tem uma dificuldade maior, mas têm chances. Se ganharem 12 partidas das 15 que faltam, atingem 72 e podem ser campeões. Eu acho que essas seis equipes têm condições de serem campeãs", ressaltou. Após 23 rodadas disputadas, o Palmeiras tem aproveitamento de 66,7% dos pontos. O desempenho até aqui indica que a equipe é o maior favorito à conquista. Nos últimos anos, apenas dois times que chegaram à marca no mesmo período não deram a volta olímpica: o Grêmio, em 2008, e o Atlético-MG, em 2012. Todos os outros se sagraram campeões. Depois de enfrentar o Grêmio em Porto Alegre neste domingo, o Palmeiras receberá o Flamengo no Allianz Parque, na próxima quarta-feira. Depois, o time vai a Itaquera medir forças com o Corinthians - o confronto será disputado no sábado, dia 17. "No primeiro turno foi uma situação e agora é outra. No primeiro turno, tínhamos seis pontos, agora temos 10. Mas agora os mandos são invertidos. Vamos jogar com o Grêmio lá, com o Corinthians lá e com o Flamengo aqui. São os mesmos adversários, com o mando de campo diferente. Cada time tem um momento", afirmou Cuca.