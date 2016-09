Cristiano Ronaldo retorna ao Real Madrid com gol

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Cristiano Ronaldo voltou ao Real Madrid com gol. Logo aos 5 minutos da partida contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu, o craque português balançou as redes do adversário ao aproveitar um passe do galês Gareth Bale. O jogo é válido é válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Esta é a primeira partida do atacante após ele se contundir na final da Eurocopa, quando defendeu Portugal contra a França. Na ocasião, a seleção do astro se sagrou campeã do torneio.