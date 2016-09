Acompanhe o que acontece neste sábado nos Jogos

Neste sábado (10), entre as competições na Paralimpíada do Rio, teremos brasileiros no tênis de mesa, no judô, na bocha, no futebol de 7 e no basquete em cadeira de rodas. Siga aqui.

Os Jogos Paralímpicos serão transmitidos pela TV Brasil. A emissora pública vai transmitir hoje as seguintes competições:

09h45 - Basquete em Cadeira de Rodas Masculino - Espanha x Turquia

13h10 - Stadium - Especial Jogos Paralímpicos

14h00 - Futebol de 7 - Argentina x Países Baixos - Ao vivo

16h15 - (RJ) - Futebol de 7 - Estados Unidos x Irã - Ao vivo

17h45 - (RJ) - Futebol de 7 - Grã Bretanha x Ucrânia - Compacto

18h30 - Futebol de 7 - Irlanda x Brasil - Ao vivo

21h30 - Basquete em Cadeira de Rodas Masculino - Grã Bretanha x Brasil - Ao vivo