Semana da Crítica de Veneza premia filme de US$ 2.000

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O drama colombiano "Los Nadie" (os ninguém), de Juan Sebastián Mesa, 27, ganhou o prêmio do público da Semana Internacional da Crítica do Festival de Veneza. O longa, em preto e branco, foi rodado em apenas oito dias com um orçamento baixíssimo: US$ 2.000 (cerca de R$ 6.560). A produção se passa em Medelín e acompanha cinco amigos do chamado movimento anarcopunk que estão na transição da adolescência para a juventude. Segundo o diretor estreante, o filme é sobre "uma geração de sonhadores desencantados que sentem a necessidade de abraçar o desconhecido e explorar o mundo para escapar dos problemas e da violência na qual estão imersos". O vencedor do Leão de Ouro do Festival de Veneza será divulgado neste domingo (11).