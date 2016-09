Duas mulheres morrem atropeladas por suspeitos em fuga na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas mulheres morreram atropeladas por um carro ocupado por suspeitos em fuga da polícia, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na noite desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu na rua Pedroso Horta, no bairro Alves Dias, por volta das 22h40. O carro era ocupado por três homens, mas apenas um foi detido no local. Segundo o "SPTV", da Rede Globo, o veículo dos criminosos ainda atingiu três carros parados na rua durante a perseguição. Ainda de acordo com o telejornal, moradores da região, revoltados, quebraram um vidro do carro da polícia para agredir o suspeito. O homem sofreu cortes na orelha. Mais tarde, a polícia localizou e prendeu outro suspeito na casa dele. O homem pretendia fugir, mas teria parado em casa para tomar banho e consumir drogas. O terceiro suspeito continua foragido. Não foram divulgadas informações das vítimas.