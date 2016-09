Sem Lucas Lima, Copete vira esperança para ser 'garçom' no clássico

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem o meia Lucas Lima, suspenso, o técnico Dorival Júnior tem três opções para a vaga –Emiliano Vecchio, Jean Mota e até Léo Cittadini. No entanto, a esperança mesmo para servir ao ataque está colocada em Copete, que se destaca na função de "garçom" na competição. Em 14 jogos pelo Santos, Copete é o líder de assistências do time no Brasileiro –são quatro passes a gol. Lucas Lima, o maestro do time, tem apenas uma na competição. Além disso, o colombiano também marcou três gols. Confiante que Copete pode fazer a função de maestro, Dorival Júnior até testou na vaga do colombiano –pelas beiradas do ataque– o jovem Walterson, da equipe sub 23 do Santos. O atacante estreou no segundo tempo da derrota para o Internacional. Copete, na verdade, foi contratado para suprir a saída de Gabigol. O Santos antecipou a chegada do colombiano já prevendo a transferência de seu "prata da casa" para a Europa. Gabriel deixou o clube recentemente para jogar na Internazionale, da Itália. A torcida se animou com Copete na vaga de Gabriel, mas o colombiano "esfriou" nos últimos jogos. O último gol e assistência ocorreram na vitória por 3 a 2 contra o Vitória, pela 16ª rodada do Brasileiro. Desta forma, o colombiano completou nove jogos sem gol e passes a gol, somando os duelos contra Gama e Vasco pela Copa do Brasil. Além de Lucas Lima, o Santos não contará com Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, todos suspensos. Rodrigão e Daniel Guedes devem ser os substitutos, respectivamente. A boa notícia para Dorival é o retorno do volante Thiago Maia, que cumpriu suspensão contra o Inter e volta no clássico.