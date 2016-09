Claudiney dos Santos vence no lançamento de disco e conquista 4º ouro do Brasil

(foto: Reprodução/Twitter/CPB)

Claudiney Batista dos Santos conquistou a medalha de ouro no lançamento de disco da classe F56, na manhã deste sábado (10), no Engenhão. Ele atingiu a marca de 45 metros e 33 centímetros. Esta é a quarta medalha de ouro do Brasil nos Jogos.

Claudiney, de 37 anos, bateu o recorde Paralímpico da prova logo em seu segundo lançamento, com a marca de 45,33m. Seus rivais arremessaram até seis vezes, mas não conseguiram igualar a distância alcançada pelo brasileiro. O iraniano Alireza Nasseri, com 44,04m, e o cubano Leonardo Diaz, com 43,58m, foram os que chegaram mais perto e completaram o pódio com a prata e o bronze.