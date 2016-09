Sol aparece em todas as regiões do Paraná neste domingo

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O sol predomina em grande parte das regiões paranaenses neste sábado (10). Entre a Serra do Mar e as praias, houve uma maior concentração de nuvens. No domingo (11) o sol predomina em todas as regiões paranaenses. No início do dia nuvens baixas/nevoeiros podem ser registrados desde o extremo sul, passando pelos Campos Gerais, Vale do Ribeira até a Região Metropolitana de Curitiba. Nas faixas oeste e norte, as temperautras máximas ultrapassam os 30 °C. O índices de umidade relativa do ar ficam baixos a partir do final da manhã.