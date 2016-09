(foto: Reprodução/US Open)

O brasileiro Bruno Soares acaba de vencer o torneio de duplas do US Open, o Aberto dos Estados Unidos, último dos torneios dos grand slam da temporada. Fazendo dupla com Jamie Murray, irmão de Andy Murray, eles não deram chance para a dupla espanholça na final, vencendo por 2 a 0 (6-2/6-3).