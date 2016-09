Tremor de terra atinge província na amazônia peruana

Um terremoto de magnitude 6 na Escala Richter foi sentido neste sábado (10) a 54 quilômetros a nordeste da cidade de Nueva Cajamarca, distrito da província de Rioja, com cerca de 45 mil habitantes, na região amazônica peruana de San Martin.

O primeiro relatório do Instituto Geofísico do Peru (IGP) indica que o tremor ocorreu por volta das 5 horas com uma profundidade de 146 quilômetros, de acordo com informações divulgadas no perfil do órgão no Twitter.

Ainda no Twitter, o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru relata que uma família foi afetada, além de um prédio público, sem dar maiores detalhes.