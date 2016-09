Parque Olímpico tem sábado com recorde de público e invasão de bebês

LUIZA FRANCO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O primeiro sábado da Paraolimpíada bateu recorde de ingressos vendidos e superou o dia com o maior venda de bilhetes da Olimpíada. Foram 167 mil contra 157 mil no dia 7 de agosto, o primeiro domingo da Olimpíada. O número surpreende porque a venda de ingressos começou de forma tímida. Até 21 de agosto, data de encerramento da Olimpíada, apenas 300 mil bilhetes haviam sido comprados para toda a Paraolimpíada, a maior parte deles pela Prefeitura do Rio de Janeiro. À medida em que o evento foi se aproximando, a venda acelerou. Os organizadores intensificaram campanhas de divulgação do evento em redes sociais e na televisão, com ênfase no preço. O tíquete mais barato sai por R$ 10. A Paraolimpíada já vendeu 1,8 milhão de ingressos, de acordo o comitê organizador. A marca torna o público do evento o segundo maior da história dos Jogos. FAMÍLIA O preço baixo dos ingressos atraiu verdadeiras excursões de família, e com elas, muitos bebês. Na escada rolante da estação de metrô mais próxima ao Parque Olímpico, Antônio Pimentel, 30, carregava a filha em uma mão e, na outra, um carrinho de bebê. "Com os ingressos a esse preço, dá para trazer todo mundo. Quando eu me cansar, minha mãe pega o bebê, depois minha mulher, e assim vai." Muitos pais também foram pegos de surpresa pela quantidade de pessoas no Parque Olímpico. "A gente não quis trazer o bebê na Olimpíada porque achamos que seria muita muvuca para uma criança pequena. Esperávamos que tivesse menos gente nos Jogos Paraolímpicos, que o Parque estivesse mais tranquilo, mas está bem cheio", diz Valquíria Magalhães, 34, que trouxe seu filho. Pais ouvidos pela reportagem reclamaram da lotação do transporte público até o Parque. "O fluxo de pessoas está complicado, a plataforma fica engarrafada", diz Pimentel. Priscila Daixum, 35, e Julio César Amorim, 36, compraram ingressos só para trazer Miguel, 3. "Na Olimpíada a gente passava o dia aqui, debaixo do sol, vendo as competições. Seria demais para ele. Com criança pequena, este passeio tem prazo de validade, mas como os ingressos estão baratos, vale a pena", diz Daixum.