Sete coisas de Star Trek que se tornaram reais

A série de televisão "Star Trek - Jornada nas Estrelas" completou 50 anos nesta semana. O universo de ficção científica criado por Gene Roddenberry em 1966 se transformou em um fenômeno e objeto de culto no mundo inteiro.



Meio século depois da transmissão do primeiro episódio, podemos afirmar que muitas das "profecias tecnológicas" da série se transformaram em realidade. Veja a lista coms ete itens feita pela BBC Brasil.

1. O telefone celular

O comunicador do capitão Kirk foi uma espécie de previsão do telefone celular



2. O computador pessoal

Em 'Star Trek' os computadores pessoais eram parte do cotidiano dos personagens.

3. O tablet

Os tripulantes da USS Enterprise usavam uma espéice de tablet com touchscreen



4. Tomografia e ressonância

O dr. McCoy usava um aparelho que já previa o diagnóstico por imagens, sem precisar "abrir" o paciente.



5. O GPS

Viajar em Star Trek era possível através de dados espaciais que hoje seria chamado GPS.

O teletransporte usava um sistema de coordenadas parecido com o GPS



6. As memórias USB

Na nave de Star Trek os tripulantes usavam pequenos discos quadrados e planos de 7 centímetros. Eles eram inseridos no computador central e serviam exatamente para guardar dados.

7. Telas planas gigantes

Os monitores dentro da USS Entreprise eram telas planas e grandes.