Rio-2016 confirma Ivete Sangalo em festa de encerramento

LUÍS CURRO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O comitê organizador dos Jogos Paraolímpicos Rio-2016 confirmou neste sábado (10) que a cantora baiana Ivete Sangalo se apresentará no encerramento do evento, no Maracanã, mesmo local da cerimônia de abertura. "A respeito da cerimônia de encerramento, nós começaremos a divulgar os nomes de quem se apresentará. Podemos confirmar Ivete Sangalo", afirmou Mario Andrada, diretor de comunicação do comitê. Ivete comentou em rede social sua presença na festa: ela considera uma oportunidade de unir duas de suas paixões, a música e o esporte. "Cantar no encerramento dos Jogos Paraolímpicos será uma alegria muito grande! Eu tenho verdadeira paixão pelo esporte", afirmou a cantora de 44 anos, intérprete de sucessos como "Sorte Grande", "Quando a Chuva Passar" e "Festa". De acordo com o post no Instagram, Ivete prepara "um número especial" para a ocasião. A cerimônia de encerramento será no dia 18 (domingo), a partir das 19h30. Há ingressos disponíveis no site oficial da Paraolimpíada, com preços entre R$ 100 e R$ 1.000.