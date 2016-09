SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Alana Martins Maldonado, 21, foi derrotada pela mexicana Lenia Alvarez e ficou com a medalha de prata na Paraolimpíada do Rio. Na categoria até 70 kg, Alana já tinha uma punição quando foi imobilizada pela adversária. Após a luta, a judoca brasileira chorou e foi abraçada pela torcida. Na sexta (9), Lúcia Teixeira conquistou a primeira medalha do Brasil no judô paraolímpico da Rio-2016. Ela foi derrotada pela ucraniana Inna Cherniak e levou a prata.