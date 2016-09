Comitê Paraolímpico investiga 'sumiço' de time de goalball da Argélia

LUIZA FRANCO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Comitê Paraolímpico Internacional investiga o que motivou o "bolo" que o time de goalball da Argélia deu na Paraolimpíada. Até este sábado (10), cinco atletas com deficiência visual e dois membros da comissão técnica não haviam chegado. O chefe de mídia do Comitê Paraolímpico Internacional, Craig Spence, desconfia da justificativa dada pelo Comitê Paraolímpico da Argélia. Segundo ele, os argelinos dizem que o motivo seria atrasos no trânsito até o Rio. "O que sabemos até agora é que o time não está no país. O IPC ainda está investigando. Vamos tomar as medidas necessárias se pudermos. O time estava treinando num centro em Varsóvia, na Polônia, e era para elas terem viajado no dia 5 de setembro. O time está dizendo que sofreu atrasos, que voos foram cancelados, que perderam as conexões, por isso não chegaram", diz Spence. "Eu viajo um bocado. Em geral, você consegue chegar ao seu destino, mesmo que perca um voo. Acho que mesmo se você pegasse um barco da Polônia até o Brasil você chegaria a tempo. Estamos tentando fazer os argelinos nos darem uma explicação que faça sentido", acrescentou Spence. A equipe tinha um jogo marcado contra os EUA na última sexta (9). Na ausência das argelinas, o jogo foi cancelado. Segundo Spence, a ausência do time argelino deu vitória às americanas. Há outro jogo previsto para este sábado (10), contra Israel. A Rio-2016 diz que vai reembolsar espectadores que fizerem essa solicitação. "Vamos reembolsar aqueles que pedirem, pois as sessões costumam ser para dois jogos. Mas cada ausência do time da Argélia será preenchida por atrações para entreter o público para que eles não percam tempo", disse o diretor de comunicação da Rio-2016, Mario Andrada.