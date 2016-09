Paraná joga bem e vence o Londrina por 2 a 1 na Vila Capanema

Diego Tavaes comemora o segundo gol do Paraná (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná venceu o Londrina na tarde deste sábado (10) pela 24ª rodada do Brasileirão séire B. Jogando melhor a maior parte do tempo, o Paraná se impôs, saiu na frente no primeiro tempo com gol de Guilherme Queiroz, mas cedeu o empate no finalzinho da etapa incial. A vitória veio no segundo tempo, com gol de Diego Tavares, chutando de fora da área. Com a vitória, o Paraná vai a 33 pontos. O Londrina mantém-se com 37.

Desde o início da partida o Paraná foi para cima do Londrina e, até os dez minutos, já havia criado duas grandes chances de gol. O Londrina se psotou na defensiva esperando uma oportunidade de contra-ataque.

De tanto insistir, o Paraná abriu o marcador aos 32 minutos. Depois de um bate e rebate dentro a área do Londrina, Guilherme Queiroz aproveitou a sobra e fuzilou sem chances para Marcelo Rangel.

Depois de sofrer o gol, o Londrina foi mais para cima do Paraná. Numa jogada pela esquerda do ataque, Jô e Lucas Taylor se enroscaram e Jô caiu na grande área. O juiz marcou pênalti. Germano bateu e converteu. 1 a 1, e fim de primeiro tempo.

O segundo tempo foi semelhane ao primeiro, com o Paraná partindo para o ataque e o Londrina se defendendo. Mas desta vez o gol veio mais cedo. Aos 16 minutos, Diego Tavares ficou com a sobra na entrada da área e chutou forte no canto direito do gol do Londrina.

Novamente o Londrina foi para o ataque com mais disposição, mas as boas jogadas foram controladas pela defesa do Paraná. A grande chance veio com Bruno Batata que escorou cruzamento de Safirinha pela esquerda, mas Marcos fez grande defesa.