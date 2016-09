Fluxo de veículos na BR-277 chega a 1,4 mil na noite de sábado

(foto: Reprodução/Ecovia)

Mais de 1,4 mil carros por hora faziam o percurso desde o Litoral do Paraná para Curitiba no começo da noite deste sábado (10). O movimento é quase três vezes o normal. Ao longo do feriado prolongado, a Ecovia estimava que mais de 160 mil veículos circulariam pelos dois sentidos da rodovia até a noite de domingo (11).

Na BR-376, entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina o movimento também é intenso, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas sem restrições no trânsito.