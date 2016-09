Daniel Dias conquista a terceira medalha no Rio 2016

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O brasileiro Daniel Dias conquistou neste sábado (10) mais uma medalha na natação nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Daniel foi medalha de bronze nos 50 metros borboleta, nas disputas que acontecem no Estádio Aquático Olímpico.

O ouro ficou com Roy Perkins, dos Estados Unidos, e a prata com o chinês Shiwei He.

Esta é a terceira medalha de Daniel no Rio 2016. Na quinta-feira (8), ele ficou com o ouro, nos 200 metros livre] e na sexta (9), levou a prata no revezamento misto 4x50 metros livre.