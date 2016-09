Com bronze, Daniel Dias conquista 3ª medalha na Paraolimpíada do Rio

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empurrão incansável da torcida que lotou o Estádio Aquático na tarde deste sábado (10), no Parque Olímpico do Rio, não foi suficiente para que o multimedalhista Daniel Dias, 27, conseguisse manter seu título paraolímpico nos 50 m borboleta da classe S5. O brasileiro ficou com o bronze, sua terceira premiação nos Jogos. Daniel largou melhor, mas o norte-americano Roy Perkins tirou a vantagem e venceu a prova com o tempo de 35s05. A China ficou com a prata. O nadador brasileiro soma agora 18 medalhas paraolímpicas, mas não tem mais chances de igualar a marca que conquistou nos Jogos de Londres, em 2012, quando subiu ao topo do pódio por seis vezes. O Brasil não tem conseguido, até agora, manter desempenho semelhante aos dos últimos mundiais da natação, nem da última edição da Paraolimpíada. A equipe chinesa, por sua vez, avança com novas marcas de recordes e na conquista de ouros. Dias volta à piscina neste domingo (11) e continua com chances de medalhas.