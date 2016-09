Vasco volta a vencer e retoma liderança da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No centésimo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco se reencontrou com a vitória após cinco jogos ao derrotar o Oeste por 3 a 2. Com isso, os cariocas retomaram a liderança. A partida, disputada no estádio São Januário neste sábado (10), foi válida pela 24ª rodada da competição nacional. Com o resultado, a equipe carioca chegou aos 44 pontos e voltou ao primeiro lugar da segunda divisão do Brasileiro. Enquanto isso, os paulistas ficaram na 14ª colocação da tabela de classificação, com 30 pontos. Na próxima rodada da competição nacional, o Vasco visita o Goiás na próxima terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no estádio Serra Dourada. Na mesma data, o Oeste encara o Criciúma mais cedo, às 20h30, no Heriberto Hülse. DESTAQUES Com categoria, Nenê cobrou falta na entrada da grande área e, aos 24 minutos do primeiro tempo, inaugurou o marcador para o Vasco. Logo em seguida, aos 28, o meia participou do segundo gol cruzmaltino com uma assistência ao atacante Éderson. Com o gol, Nenê passou a liderar a artilharia da Série B ao lado de Felipe, do Brasil de Pelotas. A equipe visitante não se entregou depois de sofrer dois gols relâmpagos e descontou aos 29 minutos da etapa inicial. Depois de cruzamento pela esquerda, a bola chegou em Ricardo Bueno que completou para o fundo das redes. Enfrentando má fase, o técnico Jorginho decidiu alterar o esquema tático da equipe do Vasco e escalou três atacantes: Éderson, Júnior Dutra e Jorge Henrique. O trio, em sintonia com os meias, chegou com perigo à área do Oeste e deram trabalho ao Felipe Alves. No momento em que o Vasco estava melhor na partida, o Oeste surpreendeu e empatou a partida com Crysan. O jogador recebeu fora da área e bateu colocado, marcando um golaço aos 16 minutos do segundo tempo. Apesar de ter funcionado bem no primeiro tempo, o trio de ataque do Jorginho acabou se desfazendo. Éderson e Jorge Henrique acabaram deixando o campo por lesão e os atacantes Eder Luís e Thalles entraram para substituir. Júnior Dutra acabou dando lugar ao lateral Mádson por opção tática. Nos acréscimos da partida, Yago Pikachu aproveitou cruzamento de Thalles e mandou para o gol aos 46 minutos da etapa final. O Vasco estava sem vencer há seis jogos. Cinco partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil, quando foi derrotado por 3 a 1 para o Santos. VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Douglas e Andrezinho; Junior Dutra (Mádson), Nenê e Jorge Henrique (Éder Luís); Éderson (Thalles). T.: Jorginho OESTE Felipe Alves, Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Velicka; Renan Mota, Daniel Simões, Marquinho e Léo Artur; Rodolfo, Crysan e Mike. T.: Fernando Diniz Estádio: São Januário, no Rio Árbitro: Marielson Alves Silva (BA) Gols: Nenê, aos 23, Ederson aos 27, e Ricardo Bueno, aos 29min do 1º tempo; Crysan, aos 16, e Yago Pikachu, aos 46 min do 2º tempo Cartões amarelos: Júnior Dutra, Douglas Luis, Rodrigo (V), Bruno Silva e Daniel Simões (O)