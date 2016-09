Youtuber trans ganha destaque em publicação da BBC

Da redação Bem Paraná com sites

10/09/16 às 19:10 - Atualizado às 19:11 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução)

A youtuber brasileira Amanda Guimarães, aparece em reportagem no site da BBC Brasil. Primeira youtuber transgênero do País, ela também faz sucesso nas redes sociais e tem um livro autobiográfico publicado.

Hoje, aos 27 anos, a gaúcha de Gravataí mora em um apartamento em Hong Kong, região administrativa da China. Do meio-dia às 17h, ela trabalha como garçonete no restaurante de um amigo e, nas horas livres, dá voz a Mandy Candy, uma das mais badaladas youtubers atuais, com mais de 300 mil seguidores. Nos vídeos, ela fala de temas como qual banheiro ela usa e como contou ao namorado asiático que era transexual.

O seu livro está nas livrarias — Meu Nome é Amanda — e conta sua tragetória, o apoio familiar e os tempos que sofria com o bulliyng. O livro foi um dos destaques da 24ª edição da Bienal Internacional do Livro, que terminou no último domingo em São Paulo.