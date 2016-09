Lázaro Ramos e Taís Araújo no Guaíra dia 17

(foto: Jorge Bispo)

O Topo da Montanha, estreou em Londres em 2009, ganhou versão na Broadway em 2011, e que começou sua trajetória de sucesso em São Paulo em outubro de 2015. Protagonizada e também produzida por Lázaro Ramos e Taís Araújo, com direção de Lázaro Ramos e codireção de Fernando Philbert, segue em turnê pelo Brasil após conquistar mais de 25 mil espectadores e receber uma indicação ao Prêmio Shell de melhor atriz para Tais Araújo.

Há quase cinquenta anos, no dia 4 de abril de 1968, o mundo se despedia de Martin Luther King Jr, o pastor protestante e ativista político que se tornou ícone por sua luta pelo amor ao próximo e pelo repúdio à segregação racial norte-americana. Vale lembrar que somente entre 1883 e 1959, cerca de cinco mil negros foram linchados nos estados do Sul do país – e é este o momento histórico que a jovem dramaturga Katori Hall desconstrói na ficção.

O Topo da Montanha faz alusão ao último grande discurso de Martin Luther King (I’ve Been to the Mountaintop). Em Memphis, na Igreja de Mason, no dia 3 de abril de 1968, Luther King acabara de realizar seu último sermão. É exatamente neste cenário, um dia antes de seu assassinato, cometido na sacada do Hotel Lorraine, do quarto 306 – e na sequência de suas derradeiras palavras públicas –, que Martin Luther King, interpretado por Lázaro Ramos, conhece Camae, encenada por Taís Araújo, a misteriosa e bela camareira em seu primeiro dia de trabalho no estabelecimento. Repleta de segredos, ela confronta o líder em clima de suspense e simultaneamente debochado. Deste modo, em perfeito jogo de provocações, faz o reverendo se lembrar que, como todos, é humano. Por meio do humor e da emoção, faz rir e pensar com retórica atual, seja para americanos ou brasileiros.

Serviço:

O Topo da Montanha – com Lázaro Ramos e Taís Araújo

Dia 17 de setembro, às 21 horas

Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto – Guairão

Classificação: 12 anos