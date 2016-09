Antiga casa de J.D. Salinger será aberta para residentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas do mundo todo já podem concorrer a uma vaga de residência na casa em que J.D. Salinger, autor de "O Apanhador no Campo de Centeio", viveu na cidade de Cornish, em New Hampshire, Estado dos EUA. Colocada à venda em 2014, quatro anos após a morte do autor, a casa foi adquirida por Harry Biles, cartunista da revista "New Yorker" e antigo membro do conselho do Centre for Cartoon Studies (Centro de Estudos de Cartoons, em inglês). Junto com a instituição, Biles montou um projeto para selecionar um cartunista que poderá usar a antiga casa de Salinger como inspiração para "criar um trabalho excepcional". O escolhido para o período de residência vai morar em um apartamento dentro da propriedade e terá livre acesso à casa de Salinger. Ele também poderá frequentar as aulas do centro, a livraria e os laboratórios do local. A sede da instituição fica cerca de 25 km distante da casa. Os interessados têm até o dia 1º de novembro para se candidatarem, e o vencedor receberá uma ajuda de custo de US$ 600 (cerca de R$ 2.000). O candidato precisa ter ou alugar um carro que também possa ser dirigido na neve. A instituição também exige que a pessoa faça pequenos trabalhos na casa (como tirar a neve da porta) e dê palestras no centro, além de não se incomodar com a vida em uma área rural. O vencedor ficará em um apartamento de um quarto, com cozinha, estúdio e banheira, que é ligado à casa principal por meio de um túnel. Biles afirmou em uma entrevista à "New Yorker" que Salinger criou a ideia do túnel para poder sair da casa principal e ir até o estúdio onde trabalhava sozinho (agora transformado no apartamento) sem ser notado, experiência que poderá ser repetida por quem ficar com a vaga de residente. O autor se mudou para a residência em Cornish, em 1953, dois anos depois de publicar "O Apanhador no Campo de Centeio". Ele viveu no local até sua morte, em 2010.