Movimento de retorno do feriado deve ficar intenso já a partir das 8 horas de domingo

O fim do feriado de Independência e da Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, deve deixar as rodovias de acesso a Curitiba com muito movimento neste domingo (11). A previsão da concessionária Ecovia, responsável pelo trecho entre Curitiba e o Litoral paranaense, é que o tráfego já se intensifique na noite de sábado (10), com cerca de 1,5 mil veículos no horário entre 18h e 21h.

No domingo (11), o volume de tráfego aumentará a partir das 8h, quando deve alcançar mil veículos por hora, com picos de quase três mil veículos por hora circulando na BR-277 entre 15h e 21h. A estimativa da Ecovia é que 160 mil veículos irão circular nos dois sentidos da rodovia desde a noite de terça-feira (6) até a noite de domingo.

O alerta para os motoristas é planejar a vaigem, e procurar horários com menos movimento.

Para quem for viajar a dica é seguir o perfil da concessionária no Twitter – @ecovia. A ferramenta é atualizada com informações referente ao tráfego mesmo nos fins de semana, inclusive nos feriados deixando a oportunidade do viajante programar sua viagem. Outra opção é o 0800 410 277 para informar sobre acidentes, tráfego e outras dúvidas.

Desde o começo da noite deste sábado, o fluxo na BR-376, sentido Santa Catarina-Curitiba está intenso, com pontos de lentidão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um número signficativa de veículos deve transitar pelo trecho no domingo.