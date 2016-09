MPB de Cida Moreira embala tarde em festival na mata em Ilhabela

IARA BIDERMAN ILHABELA, SP (FOLHAPRESS) - É preciso descer uma ribanceira por um caminho de pedras e entrar numa pequena trilha no meio do mato para descobrir o anfiteatro do Complexo Cultural Baía dos Vermelhos em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ali, na arquibancada construída no declive do terreno, cercada de Mata Atlântica e com vista para o mar, a Orquestra Popular de Ilhabela e a cantora Cida Moreira apresentaram os espetáculos da tarde deste sábado (10) no Festival Vermelhos, que é realizado até domingo. A orquestra da ilha abriu a programação às 15h. Regidos por Almir Clemente, os músicos tocaram de "Samba de Improviso" de Aluízio Pontes, à uma valsa do compositor russo Dmtri Shostakovich. No final da apresentação, a cantora Cida Moreira subiu ai palco para acompanhar a orquestra na "Canção de Amor", de Villa Lobos. O show da cantora, "Soledade", começou com a "Viola Quebrada", de Mario de Andrade e seguiu por canções do repertório da MPB. Com sua interpretação muito pessoal, quase dramática, Cida segurou a plateia de cerca de 300 pessoas até o final da tarde —hora em que os borrachudos começam a atacar. Misturando sucessos como "Cajuína", de Caetano Veloso e "Construção", de Chico Buarque, a canções menos conhecidas do público atual, como "Moreninha" (domínio público) ou "Feito um Picolé no Sol" (Nico Nicolaiewski), a cantora prendeu a atenção da plateia eclética, em que estudiosos da música dividiam a plateia com adolescentes de Ilhabela, crianças e idosos. A viagem musical pela MPB foi encerrada por "As Pastorinhas" (Noel Rosa e João de Barro). Teve volta ao palco, mas, para o bis, Cida trocou a música brasileira por "Summertime". No domingo (11), haverá show do grupo Pau Brasil, com o pianista Nelson Ayres e o violonista André Mehmari, às 12h. No encerramento do festival, às 16h, o maestro Cláudio Cruz rege a Orquestra Jovem do Estado, acompanhada de Antonio Menezes ao violoncelo. A jornalista IARA BIDERMAN viajou a convite da organização do festival FESTIVAL VERMELHOS QUANDO de 9/9 a 11/9 ONDE Centro Cultural Baía dos Vermelhos, av. Governado Mário Covas Júnior, 11.970, Ilhab ela QUANTO grátis; é preciso confirmar a presença por e-mail: soraia.andriani@culturalvermelhos.org.br ou marcia.carbone@culturalvermelhos.org.br;