Flamengo bate Vitória e se iguala ao Palmeiras na ponta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo deu neste sábado um passo importante em busca do título do Campeonato Brasileiro. No Barradão, a equipe carioca não se abateu com o gol anotado marcado pelo Vitória aos 22 minutos da etapa inicial, bateu o time da casa por 2 a 1, pulou para 46 pontos e encostou no líder Palmeiras, que tem a mesma pontuação. O estreante Zé Love abriu o placar para o Vitória. Fernandinho e Gabriel marcaram os gols do Flamengo. Enquanto não faltam razões para o Flamengo celebrar o bom momento, o Vitória segue preocupado com o rebaixamento. Com a derrota, a equipe baiana não sai da 18ª colocação, com 26 pontos. Palmeiras e Flamengo têm um encontro marcado na quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. O confronto é encarado pelos dois times como uma decisão antecipada no Brasileiro. Apresentado pelo Flamengo há quatro meses, Fernandinho demorou para ter boas atuações com a camisa rubro-negra. Nos últimos jogos, contudo, o jogador vem sendo uma talismã flamenguista. Ele vinha embalado por gols importantes nas vitórias contra Figueirense, na Copa Sul-Americana, e Ponte Preta, pelo Brasileiro, e voltou a balançar as redes neste sábado. Um cabeceio preciso de Fernandinho iniciou a reação flamenguista no Barradão no fim do primeiro tempo. O atacante Zé Love, com passagens por Santos, Genoa, Coritiba e Goiás, fez neste sábado sua estreia com a camisa do Vitória. Contratado após a saída de Dagoberto, ele não atuava desde que deixou o Al Shaab, dos Emirados Árabes, em junho deste ano. Diferentemente de Dagoberto, que não marcou um gol sequer em 20 partidas disputadas pelo Vitória, Zé Love precisou de apenas 22 minutos para balançar as redes. Ele mostrou oportunismo após um chute fraco de Diego Renan e abriu o placar para o Vitória. A boa fase do Flamengo não intimidou o Vitória no início da partida. Com as arquibancadas do Barradão cheias – o estádio recebeu neste sábado o maior público da temporada –, a equipe baiana começou o duelo com mais volume de jogo e partindo para cima dos visitantes. A primeira chance de perigo dos donos da casa surgiu logo aos 4 minutos, quando Serginho arriscou de longe e Muralha bateu roupa. Encurralado, o Flamengo ficava menos com a bola e ainda desperdiçou uma chance de sair na frente aos 17 minutos. Leandro Damião saiu cara a cara com Caíque e chutou em cima do goleiro. Aos 22 minutos, Diego Renan errou um chute de fora da área e viu a bola sobrar para Zé Love, que tocou para as redes e deixou o Vitória em vantagem. O Flamengo precisou de 30 minutos para abandonar sua postura tímida no gramado. Os laterais Pará e Jorge avançavam pouco. Diego, bem marcado, não conseguia coordenar as ações de ataque do time de Zé Ricardo. Parte das dificuldades dos cariocas na etapa inicial pode ser creditada à marcação adiantada que Vágner Mancini montou neste sábado. Os papéis se inverteram na parte final do primeiro tempo. O Vitória recuou, perdeu intensidade e abriu espaço para o Flamengo. O gol de empate saiu em uma jogada envolvente aos 44 min, pouco antes do intervalo. Após uma tabela envolvente entre Willian Arão e Pará, Fernandinho, de apenas 1,71m, recebeu cruzamento da direita e cabeceou no canto esquerdo, sem dar chances para Caíque. Assim como no fim da primeira etapa, o Flamengo retornou do intervalo com espaço para construir suas jogadas. Aos 14 minutos, outra tabela bem construída pelos comandados de Zé Ricardo conduziu o time ao gol. Pela direita, Gabriel tocou para Diego, que devolveu com precisão para o companheiro dentro da área. O camisa 17 acertou chute forte e anotou o segundo gol flamenguista. Gabriel já havia balançado as redes na partida anterior, contra a Ponte Preta. VITÓRIA Caíque; Diogo Matheus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Serginho (Flávio) e Cárdenas; Marinho (Vander), Kieza (Euller) e Zé Love. T.: Vagner Mancini FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego (Mancuello); Gabriel (Marcelo Cirrino), Leandro Damião e Fernandinho (Alan Patrick). T.: Zé Ricardo Estádio: Barradão, em Salvador Árbitro: Vinícius Furlan (SP) Gols: Zé Love, aos 22, e Fernandinho, aos 44 min do 1º tempo; Gabriel, aos 15 min do 2º tempo Cartões amarelos: Diego Renan, Cárdenas (V) e Rafael Vaz (F) Cartão vermelho: Diego Renan (V)