Flamengo vence, encosta na ponta e coloca pressão no Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 neste sábado (10), de virada, no Barradão, e se aproximou do Palmeiras na ponta do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe carioca chegou aos 46 pontos –a mesma pontuação do time palmeirense, que leva vantagem no saldo de gols (19 contra 8). O clube alviverde, entretanto, tem um jogo a menos. O Palmeiras enfrenta o Grêmio, fora de casa, às 18h30 deste domingo (11). Depois, a equipe treinada pelo técnico Cuca enfrenta justamente o Flamengo, na quarta (14), no Allianz Parque. Neste sábado, o Vitória abriu o placar aos 21 minutos de partida, com Zé Eduardo. O Flamengo chegou ao empate ainda no final da primeira etapa, aos 43 minutos, com Fernandinho. A virada aconteceu no segundo tempo, com Gabriel. A situação do Flamengo ficou mais fácil na partida aos 27 minutos, quando Diego Renan foi expulso. Com um jogador a mais, o time carioca só administrou o resultado para chegar à quarta vitória consecutiva na competição. VITÓRIA Caíque; Diogo Matheus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Serginho (Flávio) e Cárdenas; Marinho (Vander), Kieza (Euller) e Zé Love. T.: Vagner Mancini FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego (Mancuello); Gabriel (Marcelo Cirrino), Leandro Damião e Fernandinho (Alan Patrick). T.: Zé Ricardo Estádio: Barradão, em Salvador Árbitro: Vinícius Furlan (SP) Gols: Zé Love, aos 22, e Fernandinho, aos 44 min do 1º tempo; Gabriel, aos 15 min do 2º tempo Cartões amarelos: Diego Renan, Cárdenas (V) e Rafael Vaz (F) Cartão vermelho: Diego Renan (V)