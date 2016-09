Porta-bandeira do Brasil, Shirlene Coelho conquista ouro no lançamento de dardo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Porta-bandeira na cerimônia de abertura da Paraolimpíada do Rio, a atleta Shirlene Coelho, 35, conquistou neste sábado (10) a medalha de ouro no lançamento de dardo. Com facilidade, Shirlene subiu no lugar mais alto do pódio com o lançamento de 37,57 m. As chinesas Na Mi (30,18 m) e Qianqian Jia ( 29,87 m) levaram a prata e o bronze, respectivamente. A brasileira já havia sido campeã paraolímpica em Londres-2012 e, no Rio, confirmou o favoritismo. Ela é recordista mundial de sua categoria. Antes do início dos Jogos, Shirlene foi eleita a porta-bandeira do país após concorrer com outros 17 atletas paraolímpicos --todos homens-- e receber 20% dos votos. Na votação, ela ficou à frente de nomes como do judoca Antônio Tenório, que obteve 18% dos votos, e do velocista Yohansson Nascimento (ouro nos 200 m em Londres-2012).