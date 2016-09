Mega Sena acumula e pode pagar R$ 22 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou sozinho os números do concurso 1855 da Mega Sena, sorteado neste sábado (10). O prêmio acumulado para o próximo sorteio deve chegar a R$ 22 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Veja as dezenas: 06 - 10 - 15 - 24 - 38 - 39.

No rateio, 55 apostadores acertaram cinco dezenas e serão premiados com R$ R$ 33.818,44 individuais. Outras 4.074 pessoas fizeram quatro acertos e poderão retirar R$ R$ 652,22 cada uma.

QUINA Já o prêmio principal do concurso 4180 da Quina acumulou, segundo o site da Caixa. Confira as dezenas sorteadas: 05 - 07 - 19 - 27 - 46. Para o próximo sorteio, a estimativa de premiação é de R$ 5,6 milhões para a faixa de cinco acertos.

TIMEMANIA A faixa principal do concurso 928 da Timemania teve um acertador na cidade de Montes Claros (MG), que levará o prêmio de R$ 9.839.769,85. Os números sorteados foram os seguintes: 01 - 06 - 45 - 49 - 50 - 63 - 72. O time do coração é o Avaí-SC.

DUPLA SENA Outro prêmio que acumulou neste sábado foi o do concurso 1542 da Dupla Sena. Confira as dezenas: 1º sorteio 03 - 04 - 35 - 43 - 47 - 49 2º sorteio 18 - 30 - 32 - 39 - 44 - 45

FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números do Concurso 05109 da Loteria Federal. Veja o resultado: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 44059 - 1.350.000,00 2º - 87833 - 25.000,00 3º - 84850 - 21.000,00 4º - 11658 - 19.000,00 5º - 37402 - 18.055,00