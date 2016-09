(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show que a cantora Maria Rita faria na noite desta sábado (10) em Cuiabá (MT) foi cancelado pela equipe da artista sob a alegação de falta de segurança no local do evento, uma casa de festas e espetáculos no Jardim Santa Marta. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais da cantora, uma pessoa descredenciada e armada ameaçou membros da equipe e colocou em risco a integridade da artista.

Detalhes do ocorrido não foram informados. A Polícia Civil de Cuiabá confirmou apenas as ameaças e o cancelamento do espetáculo. No comunicado, a equipe pede desculpas e afirma que o contratante local está definindo a forma de devolução dos ingressos.

Maria Rita apresentaria o espetáculo "Samba de Maria", em que canta clássicos de sambistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Beth Carvalho e Alcione, além de incluir uma homenagem à escola de samba paulista Vai-Vai e outra a Elis Regina ao cantar "Saudosa Maloca", composição de Adoniran Barbosa que a mãe interpretava com emoção. A divulgação do comunicado provocou preocupação nos fãs da cantora. Pelas redes sociais, eles pedem mais informações e mandam recados de solidariedade para a artista. Outros lamentam o fato de terem comprado ingresso e se programado para o show que não poderão assistir.