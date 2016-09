Navio bate contra ponte e duas pessoas morrem no sul da Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram quando um navio se chocou com uma ponte no canal que conecta os rios Meno e Danúbio na Baviera, no sul da Alemanha, na madrugada deste domingo (11). Os homens, de 33 e 49 anos, trabalhavam no cruzeiro, que viajava com 181 passageiros e 79 tripulantes, em direção à Budapeste. Ninguém mais se feriu.

Depois do acidente, passageiros e tripulação tiveram que permanecer por mais de quatro horas na embarcação, até que as equipes de resgate conseguissem retirá-los de lá por uma passarela construída especialmente para isso. A cabine do navio foi destruída e as duas vítimas ficaram presas nas ferragens. As causas do acidente ainda não foram determinadas pela polícia.