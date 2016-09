Pavimentação de estradas rurais beneficiam 300 mil moradores

Convênios para pavimentação de estradas rurais beneficiam 344 mil moradores do Norte do Paraná A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística está com convênios em andamento para pavimentação e melhorias de estradas rurais de 27 cidades do Norte Central e Norte Pioneiro do Estado. Dos 27 convênios, 11 foram firmados agora em 2016. Ao todo 344 mil moradores serão beneficiados com as obras.

O investimento é de R$ 21,3 milhões, sendo que R$ 19,2 milhões são do Governo do Paraná e R$ 1,06 milhão de contrapartida dos municípios. As obras incluem pavimentação, com asfalto ou pedras poliédricas, de estradas rurais e vias urbanas das cidades. No total serão pavimentados 100,3 quilômetros nos 27 municípios contemplados.

Uma das cidades que recebe estas obras é Pinhalão. O convênio está em andamento desde 2014 para pavimentar 6 quilômetros, com pedras irregulares, da Estrada Municipal até o Distrito de Lavrinha. O investimento é de R$ 1,2 milhão e as obras seguem até 2017. A obra vai beneficiar centenas de moradores e produtores locais da região.

Neste ano uma das cidades contempladas com o convênio é Rolândia. Será refeita a pavimentação, adequação de drenagem, colocação de meio-fio e reconstrução de aterro num trecho de 2 quilômetros da Estrada dos Pioneiros. A obra está prevista para começar neste segundo semestre e terá um investimento de R$ 3 milhões.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) é o responsável pela fiscalização e controle das medições das obras. São obras de pavimentação, em que o Estado dá recursos para os municípios comprarem asfalto (o CBUQ -Concreto Betuminoso Usinado a Quente) ou aproveita as pedras poliédricas para melhorar as estradas vicinais. Em geral, são atendidas as vias com maior fluxo de veículos ou onde há alta circulação de transporte de cargas.

CIDADES BENEFICIADAS

Leópolis

Jacarezinho

Guapirama

Congonhinhas

Rio Bom

Joaquim Távora

Cruzmaltina

São Jerônimo da Serra

Borrazópolis

Pinhalão

Assaí

Tomazina

Sapopema

Wenceslau Braz

Florestópolis

Ivaiporã

Jataizinho

Quatiguá

Rolândia

São Sebastião da Amoreira

Ribeirão Claro

Itambaracá

Andirá