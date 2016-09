Isolado, Eduardo Cunha encara desfecho de processo de cassação

O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) encara nesta segunda-feira (12) o desfecho do seu processo de cassação. É para este dia que está marcada a sessão que vai definir o futuro do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Se antes ele estava confiante que poderia evitar a perda do mandato, agora ele parece isolado pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB) e pelos outrora numerosos aliados.

Nos últimos dias, o governo Temer enfrentou diversos protestos nas ruas de várias cidades do País. Em Curitiba, por exemplo, houve cinco manifestações e há um sexto protesto marcado para esta segunda-feira, no dia da sessão que vai definir o futuro político do deputado. A pressão das ruas levou o Palácio do Planalto a deixar de lado qualquer ajuda ao parlamentar, para que a insatisfação não se intensifique. Segundo analistas, a cassação de Cunha indicaria que Temer não tem compromissos com o antigo aliado.

Nos últimos dias, Cunha esteve em seu apartamento funcional em Brasília. Os antigos aliados não se esforçam tanto na defesa dele. O deputado, contudo, ainda tenta convencê-los a faltar à sessão desta segunda-feira ou se abster na votação para evitar a cassação. E ainda cobra favores e espaço concedidos nos tempos em que era o “chefão” da Casa.

Apesar dessa articulação de Cunha, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), projetou haverá um número elevado de deputados presentes à sessão. Tanto que admite abrir a votação a partir de 400 presentes no plenário. Maia afirma que faltas serão descontadas e adiantou que deve negar as questões de ordem, que costumam emperrar o processo.

A votação na Câmara não será secreta, o que pode pesar contra a absolvição do deputado. Os parlamentares podem se sentir pressionados a votar contra ele, para evitar a pressão popular.

O desfecho do processo de cassação ocorre 355 dias depois de aberto. Cunha foi citado na Operação Lava Jato, acusado de ter conta secreta na Suíça – embora ele sempre tenha negado. Isso foi a base para a abertura de processo contra ele. O deputado foi afastado da presidência da Câmara em 5 de maio, sob o argumento que atrapalhava as investigações. Em 14 de junho, o processo de sua cassação foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara.

Nesse meio-tempo, Cunha articulou a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Descontente com o fracasso de um acordão com o então governo, o deputado decidiu acatar um dos pedidos para afastar a presidente. Em março, o PMDB de Temer e Cunha rompeu oficialmente com Dilma. No dia 17 de abril, a Câmara aceitou o impeachment, aprovado em agosto no Senado.