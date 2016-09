A BR-277, no km 74: mais de 1.200 carros por hora (foto: Reprodução / Ecovia)

O fluxo de veículos é intenso no retorno à Curitiba pelas rodovias administradas pela Ecovia —BR-277, PR-407 e PR-508. Mesmo com tráfego alto não há lentidão, informa a Ecovia. Entre o fim da tarde e a noite deste domingo (11) a previsão é que cerca de 3 mil veículos trafeguem a cada hora no sentido para a Capital. Da noite de terça-feira até este domingo a estimativa era de 160 mil veículos trafegando pelos dois sentidos da rodovia entre Curitiba e as praias.

Ao meio-dia deste domingo (11), o movimento atingiu a marca de 1.287 carros por hora no sentido Curitiba. Apesar do fluxo alto, não havia lentidão na estrada, segundo a Ecovia.

O feriado prolongado – quarta-feira (7) e quinta-feira (8) em Curitiba – fez com que muita gente emendasse a folga ao fim de semana (10 e 11). O tempo bom ajudou, e muitas pessoas deixaram a capital, rumo às praias. A Ecovia prevê a circulação de mais de 30 mil carros pela BR-277 neste domingo.