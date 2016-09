Polícia mata três mulheres que atacaram delegacia no Quênia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três mulheres foram mortas depois de atacar uma delegacia na cidade costeira de Mombaça, no Quênia, informou a polícia neste domingo (11). Uma das mulheres jogou uma bomba de gasolina em direção aos oficiais enquanto outra segurava uma faca, de acordo com o o chefe da polícia local, Parterson Maelo, que disse que dois oficiais ficaram feridos. As mulheres, que usavam niqabs (véu que deixa apenas os olhos à vista), foram baleadas pela polícia.

Maelo disse que as mulheres chegaram à delegacia por volta de 10h30 para registrar o roubo de um telefone. Enquanto eram questionadas sobre os detalhes do crime, uma delas pegou a faca e outra atirou a bomba, ele disse. Nenhum grupo reivindicou a autoria da ação. O Quênia enfrenta o perigo constante de ataques por integrantes do grupo de rebeldes extremistas islâmicos somalis Al Shabab, ligado à Al Qaeda, que jurou vingança pela ação militar de tropas quenianas na Somália.